Gabarito do concurso da Prefeitura já está disponível

O IMAM, instituto contratado pela Prefeitura de Poços para realização do concurso público municipal, já disponibilizou, em seu site, o gabarito provisório do concurso, cujas provas foram realizadas no último final de semana. Confira os resultados aqui

O concurso recebeu mais de 17 mil inscrições. Os candidatos concorreram a 509 vagas distribuídas em 56 cargos, entre eles, auxiliar de serviços gerais, agente administrativo, fiscal, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, engenheiros e professores.

As provas aconteceram no sábado e no domingo, em 17 locais, espalhados pelas várias regiões da cidade, como escolas municipais, estaduais e a sede do IF Suldeminas. As provas englobaram 35 questões para os cargos de nível superior e também para os de ensino médio técnico. Para o nível médio completo, foram 30 questões teóricas e para os cargos de ensino fundamental, 25 questões.

O concurso movimentou a cidade e a região, atraindo até mesmo candidatos de outros estados. O gabarito com as respostas às questões de múltipla escolha está disponível no site do IMAM e também no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Poços de Caldas.

A organização do concurso abre, durante três dias após a realização das provas, o período para que o candidato possa entrar com recurso, que deverá ser individual com a indicação precisa daquilo que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado. Os recursos devem ser protocolados via internet, através do acesso à área particular do candidato (login com usuário e senha), na opção RECURSO, no horário das 9h às 16h, no site do IMAM.

Após o prazo de avaliação dos recursos e realização de provas práticas, no caso dos professores de música, o IMAM divulgará o resultado final. A previsão da secretária de Administração, Ana Alice de Souza, é de que até junho seja publicado o resultado, com a classificação de cada candidato. A convocação para assumir as vagas, irá acontecer conforme demanda dos setores.