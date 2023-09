Ginásio Poliesportivo Romeu Cagnani passa por ampla reforma

O Ginásio Romeu Cagnani, localizado na Vila Togni, em Poços de Caldas, está passando por uma ampla reforma que visa proporcionar mais segurança e conforto tanto para os atletas quanto para a população em geral. Essa iniciativa é resultado dos esforços da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Esportes, que está empenhada em revitalizar esse importante espaço esportivo e de lazer.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião, ressalta que uma das principais melhorias em andamento é a substituição do piso de madeira por um piso de concreto. “Essa mudança não apenas melhorará a qualidade das instalações esportivas, mas também tornará o local mais durável e resistente ao desgaste causado pelo uso constante. Além disso, a pintura interna e externa do ginásio está sendo renovada, proporcionando um ambiente mais agradável e convidativo.”

A reforma também abrange uma revisão completa das instalações hidráulicas e do telhado, garantindo que o espaço esteja conforme as normas de segurança e funcionalidade. Além disso, o Ginásio Romeu Cagnani recebe uma nova iluminação em LED, que não apenas economiza energia, mas também proporciona uma iluminação mais eficiente e adequada para a prática esportiva.

O Secretário de Esportes, Fernando dos Santos, enfatiza a importância desta revitalização, ressaltando que proporcionar um local de lazer com a segurança necessária é fundamental para a comunidade. O ginásio é um local de encontro e prática esportiva para pessoas de todas as idades, essas melhorias contribuem significativamente para o bem-estar de todos que o frequentam.

O prazo previsto para a conclusão dessa obra é de 60 dias. Assim, a população poderá desfrutar de um Ginásio Romeu Cagnani renovado, que atenderá às necessidades esportivas e de lazer, além de promover um ambiente mais seguro e convidativo para todos.

