Inscrição de blocos de rua segue até sexta-feira (03) em Poços de Caldas

Alice Dionisio

O prazo de inscrição para o Desfile de Blocos de Rua para o Carnaval 2023 vai até sexta(3). O desfile vai ser de 18 a 21 de fevereiro (Sábado a Terça de Carnaval). A inscrição dever ser online.

Para participar do desfile, os blocos devem cumprir quesitos básicos como desfilar com todos os componentes devidamente fantasiados ou identificados e ter pelo menos 40 integrantes. Além disso, é vedada a inscrição de blocos que promovam qualquer tipo de ações discriminatórias de gênero, raça, crença religiosa ou orientação sexual, de cunho político-partidário ou religioso.

O trajeto compreende a saída pela avenida Francisco Salles, seguindo pela rua Assis Figueiredo, com o encerramento e a dispersão na rua Barros Cobra, dentro do prazo de tempo estabelecido pela comissão.

A concentração vai ocorrer com 30 minutos de antecedência ao horário de saída estabelecido para cada bloco na Praça Pedro Sanches próximo ao Coreto.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.

