Giro Sustentável acontece de quinta a domingo

O 12º Giro Sustentável tem várias atividades a partir desta quinta (21). Haverá uma palestra dentro da programação do Congresso Nacional do Meio Ambiente, na Urca, às 10h. O tema é “O Observatório Social Poços Sustentável e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU com a APS”.

Na sexta (22), Dia Mundial Sem Carro, acontece o “Rua Viva” na rua Barros Cobra, no trecho entre a Assis Figueiredo e a Rua Rio Grande do Sul, das 9h30 às 15h. No local, haverá atividades de lazer, poesia, doação de mudas e dança. Além disso, o projeto de mobilidade Poços + Inteligente estará presente com cinco bicicletas elétricas.

No domingo (24) a programação é na Praça Pedro Sanches, onde haverá aula de ioga, piquenique, bate-papo sobre Alzheimer, intervenções literárias, entre outras atividades.

O Giro Sustentável é uma iniciativa da Associação Poços Sustentável (APS) e da ONG Planeta Solidário para desenvolver ações de sustentabilidade urbana e promover a reflexão sobre questões cotidianas mais sustentáveis.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Defesa Social.

Programação

Quinta – Dia 21

10h às 12h – Palestra “O Observatório Social Poços Sustentável e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU com a APS”

Congresso Nacional do Meio Ambiente

Local: Biblioteca Centenário no Espaço Cultural da Urca

Sexta – Dia 22

Rua Viva (Dia Mundial Sem Carro)

Local: Rua Barros Cobra (entre ruas Assis Figueiredo e Rio Grande do Sul)

9h30 às 10h30 – Dança circular (Mariana e Julian)

9h às 15h – Rua Viva (Dia Mundial Sem Carro).

Campanha Natal Sem Fome

Poços + Inteligente com 5 bikes elétricas

Jogo dos ODS.

Poesia na Árvore

Rua do Lazer

Doação de mudas de espécies nativas

Domingo – Dia 24

Local: Praça Pedro Sanches

8h às 9h – Ioga na Praça

9h às 12h – Atividade +60: Grupo bem-me-quer

Conscientização sobre Alzheimer

Jogo dos ODS

Doação de mudas

Poesia na Árvore

Varal dos Sonhos

Campanha Natal Sem Fome

11h às 12h – Piquenique Sustentável