Golpistas usam nome do Procon em falsos e-mails a comerciantes

Alice Dionisio

O Procon de Poços alerta os comerciantes sobre e-mails falsos em nome do órgão de defesa do consumidor. Mensagens com o título “Notificação Procon” estão chegando às caixas postais eletrônicas de empresários e comerciantes, acompanhadas de links contendo vírus.

“Estamos recebendo ligações de proprietários de empresas informando que receberam e-mails supostamente direcionados pleo Procon”, informa a coordenadora Fernanda Soares. “O lojista não pode clicar em nenhum link encaminhado. A mensagem se passa por um falso contato do Procon MG e carrega arquivo contendo vírus, que, se aberto, poderá causar danos no computador e rede do usuário, além de ter acesso a dados dos mesmos, inclusive bancários”, enfatiza.

Segundo ela, pelo menos três pessoas já entraram em contato com o órgão relatando as tentativas de golpe.

Como identificar e-mails falsos

O Procon dá algumas dicas de como saber se o e-mail é falso:

– Desconfie se houver erros de português e informações inconsistentes, como a suposta vinculação do Procon

– Confira se o endereço de e-mail corresponde ao nome do remetente

– Passe o cursor sobre o link antes de clicar para ler a URL ou endereço. Não clique se o endereço não for familiar

– Na dúvida, não clique em links suspeitos e não baixe arquivos anexos nem PDFs

– Ative serviços de antispam e antivírus no celular e computadores

– Entre em contato por meio dos órgãos oficiais e procure fontes seguras

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2260.