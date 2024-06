Grupo Quatroloscinco faz apresentação gratuita do espetáculo teatral FAUNA em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De volta à cidade, o grupo faz duas apresentações gratuitas no dia 17 de junho, no palco do Teatro Benigno Gaiga

Na segunda-feira, dia 17 de junho, o Grupo Quatroloscinco–Teatro do Comum (BH/MG) apresenta gratuitamente o espetáculo teatral FAUNA, em duas sessões, às 18h e às 20h, no Teatro Benigno Gaiga, do Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas. As apresentações fazem parte de uma circulação estadual do espetáculo, viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, que se inicia em Poços de Caldas e segue para as cidades mineiras de Diamantina e Ouro Preto. Haverá tradução de LIBRAS na primeira sessão (às 18h) e após as duas apresentaçõesum bate-papo com os artistas do espetáculo.

Com 17 anos de trajetória, o Quatroloscinco se dedica ao teatro contemporâneo, com um histórico de 8 espetáculos criados, realização de dezenas de oficinas, workshops e seis livros publicados. As ações do grupo já estiveram em 86 cidades de 21 estados do Brasil, além de Cuba, Argentina e Uruguai.

FAUNA, trabalho mais apresentado do grupo, é uma peça interativa que mergulha nas noções de corpo individual, corpo coletivo e a dimensão política dos afetos.Com direção de Ítalo Laureano e Rejane Faria, texto e atuação de Assis Benevenuto e Marcos Coletta, a peça convida o público a explorar o potencial transformador do encontro teatral quando os corpos se misturam e se afetam. Em cena, os atores rompem com a narrativa tradicional do teatro, atenuando os limites físicos entre palco e plateia e, a partir de sucessivos jogos e situações, levam o espectador para dentro da cena. A dramaturgia toca em temas como violência, desejo, liberdade, desamparo e a extinção da espécie humana.

Ficha Técnica

Direção: Italo Laureano

Assistência de direção: Rejane Faria

Texto e Atuação: Assis Benevenuto e Marcos Coletta

Orientação Vocal: Ana Hadad

Orientação Corporal: Rosa Antuña

Provocação Criativa: Alexandre Dal Farra

Cenografia: Ed Andrade

Iluminação: Rodrigo Marçal

Trilha Sonora Original: Barulhista

Figurino: O grupo

Produção: Maria Mourão

Assistente de produção Poços de Caldas: Rafaela Jacon Dutra

Realização: Quatroloscinco – Teatro do Comum

Projeto viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, Governo de Minas Gerais e Ministério da Cultura/Governo Federal.

SERVIÇO

GRUPO QUATROLOSCINCO FAZ APRESENTAÇÃO GRATUITA DO ESPETÁCULO TEATRAL FAUNA EM POÇOS DE CALDAS

17 de junho, segunda, às 18h e às 20h

no Teatro Benigno Gaiga – Espaço Cultural da Urca (Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro)

Lotação: 100 pessoas

Entrada gratuita

Retirada de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/fauna-grupo-quatroloscinco-bh-mg/2480119

Uma cota dos ingressos poderá ser retirada antecipadamente pelo Sympla e o restante poderá ser retirado no local, a partir de 1h antes do evento.

www.quatroloscinco.com