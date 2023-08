Poços sedia 3º Encontro de Turismo Rural em setembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos dias 1, 2 e 3 de setembro, Poços sedia a terceira edição do Encontro de Turismo Rural, no Parque José Affonso Junqueira. O evento contará com apresentações artísticas, culturais e também com exposição e comercialização de artesanatos e gastronomia típicos da região.

Haverá tendas com a exposição dos atrativos das 13 cidades do Circuíto Turístico Caminhos Gerais e das propriedades rurais que compõem o Circuito de Turismo Rural do Município. A organização é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e do Circuito Turístico Caminhos Gerais, com apoio da Frente da Gastronomia Mineira e das secretarias municipais de Cultura e Desenvolvimento Econômico.

No dia 31 de agosto, acontece a palestra de abertura do Encontro, que irá abordar o tema ’O Poder do Queijo no Turismo’, proferida por Osvaldo Martins de Barros Filho. Entusiasta do Queijo Artesanal de Alagoa, iniciou o movimento pela Certificação em 2010, e desde então tem trabalhado promovendo Alagoa no cenário nacional e internacional, buscando a valorização do produtor, agregando valor ao queijo e, dessa forma, lutando pela preservação da cultura, história e tradição, fomentando o turismo e movimentando a economia local. A palestra acontece no auditório do Sesc, na rua Paraná 229, a partir de 19:30h, com entrada gratuita a todos os interessados.

O intuito do Encontro Regional é fomentar, apoiar e divulgar o desenvolvimento do Turismo Rural e de pequenas propriedades na região, mostrando suas riquezas e belezas naturais pertencentes ao Circuito Caminhos Gerais.