Guarda Municipal terá apoio de drone para rondas

Guarda Civil Municipal conta agora com um drone. Registrado na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o aparelho vai ser utilizado no patrulhamento e foi disponibilizado à corporação pela Secretaria Municipal de Defesa Social da Prefeitura.

“É uma ferramenta tecnológica importante para a nossa corporação, que vem se modernizando e buscando cada vez mais o preparo operacional dos nossos integrantes”, destaca o diretor da GM, Marcelo Gavião Bastos.

O modelo tem autonomia de voo de 30 minutos e alcance de 8 km, com câmera de vídeo para gravações e registro de fotos. Para utilizar o equipamento, doze guardas municipais fizeram um curso de capacitação com aulas teóricas e práticas.

“É mais um investimento da administração em equipamentos que trazem modernização ao trabalho da Guarda Civil Municipal, com a possibilidade de fiscalização com uma cobertura maior, especialmente nos próprios públicos, nas escolas, creches e em outros lugares”, avalia o secretário o Defesa Social, Rafael Tadeu Conde.

“O drone também vai ajudar a fazer a fiscalização de eventos e as rondas com mais segurança e também agilidade”, conclui.

