Prefeitura e bombeiros combatem incêndio em empresa de sucata e terraplanagem em Poços de Caldas

Na tarde da última terça-feira, dia 19 de setembro, um incêndio de grandes proporções consumiu um reservatório de uma empresa de sucata e terraplanagem localizada no bairro Chácara Poços de Caldas, zona leste do município. As chamas se alastraram rapidamente, causando danos à propriedade e ao seu entorno.

Para conter o incêndio e evitar que se alastrasse para outras áreas, o Corpo de Bombeiros, com o apoio da Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos e Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), mobilizou caminhões-pipa e retroescavadeiras para ajudar no combate às chamas, sendo fundamentais no combate as chamas.

De acordo com informações fornecidas por militares que responderam à emergência, o fogo iniciou em materiais recicláveis ​​armazenados no depósito. As causas exatas do incêndio continuam sob investigação. As chamas se propagaram de forma rápida e intensa, atingindo pelo menos três veículos que estavam estacionados na área da empresa, além de uma empilhadeira e uma máquina motoniveladora.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa, a Prefeitura de Poços de Caldas desempenhou um papel fundamental, fornecendo recursos e assistência imediata às equipes de resgate. O trabalho conjunto de todas as entidades envolvidas foi essencial para evitar ferimentos e minimizar os danos materiais.

Ninguém ficou ferido.