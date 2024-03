PRÉ-ESTREIAS DO MARQUISE – VENHA E ASSISTA ANTES: O Homem dos Sonhos e Uma Prova de Coragem na programação do feriadão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hoje todo mundo paga meia

Feriadão prolongado chegando e no Cine Marquise Ultravisão você vê primeiro dois sucessos aclamados pela crítica, em sessões de pré-estreia a partir desta quinta, 28. Um infeliz pai de família vê sua vida virar de cabeça para baixo quando milhões de estranhos começam a vê-lo em seus sonhos. Quando suas aparições noturnas tomam um rumo de pesadelo, Paul é forçado a lidar com seu novo estrelato. Esse é o enredo de O Homem dos Sonhos, filme da A24 que traz Nicolas Cage de um jeito nunca antes visto. Confira o horário das sessões de pré-estreia:

O HOMEM DOS SONHOS 18h10 (LEG) à SALA 04

Baseado em uma incrível história real, Uma Prova de Coragem acompanha a jornada de superação de Michael Light (Mark Wahlberg), um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. A competição na República Dominicana é sua última chance de conquistar o título de campeão do esporte de resistência mais difícil do mundo. Ao lado da sua equipe e de um cachorro de rua, Michel enfrenta centenas de quilômetros na selva, atravessando rios, montanhas e alguns dos cenários mais desafiadores do mundo. Mais um filme que você vê antes no cinema de rua de Poços, a partir desta quinta, 28.

UMA PROVA DE CORAGEM

Qui. à Dom. – 21h00 (DUB) à SALA 03

Seg., Ter. e Qua. – 20h30 (DUB) à SALA 03

HOJE É DIA DE QUARTA DO BARATO

Todo mundo paga meia: R$ 13,00 no ingresso. Confira a programação para esta quarta, 26. É a última oportunidade de assistir O menino e a Garça, Imaginário – Brinquedo Diabólico e Uma Vida – A História de Nicholas Winton.

FILMES EM CARTAZ NESTA QUARTA

KUNG FU PANDA 4

Qua. – 15h20 (DUB) / 17h15 (DUB) / 19h15 (DUB) à SALA 02

THE CHOSEN / OS ESCOLHIDOS (EPISÓDIOS 1 E 2 DA QUARTA TEMPORADA)

15h10 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 01

18h10 (LEG) SALA 04

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO

18h20 (DUB) à SALA 03

UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON

21h00 (LEG) à SALA 04

OS FAROFEIROS 2

21h15 (NAC) à SALA 02

DUNA: PARTE 2

15h00 (LEG) / 20h30 (LEG) à SALA 03

O MENINO E A GARÇA

15h40 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Garanta antes seu ingresso para evitar filas!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao