Jardim Philadelphia receberá nova área de lazer

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Serviços Públicos está construindo uma nova área de lazer no bairro Jardim Philadelphia. O espaço vai ter um novo parquinho, pergolado, pistas de caminhada e corrida e um novo projeto paisagístico.

A Prefeitura tem como principal objetivo para o município a descentralização, através dos novos projetos paisagísticos, de forma com que todos os bairros tenham áreas revitalizadas, fomentando a sensação de pertencimento dos moradores poços caldenses.

A nova área de lazer foi uma indicação do vereador Kleber Silva, por se tratar de um local usado para depositar entulhos, que os moradores da zona Leste sempre reclamaram. “Fizemos diversas visitas com os secretários municiais, e o local estava cheio de lixo o que acarretava diversos problemas para o bairro. Com isso essa indicação vai melhorar a qualidade de vida da região.”

A secretaria de Obras já realizou a limpeza do local e atualmente está realizando a terraplanagem. A próxima etapa será o início da construção da área de lazer.

O projeto do espaço já foi apresentado pela secretaria de Serviços Públicos que prevê a criação de espaços de lazer, mais áreas de circulação de pessoas, mais acessibilidade, um novo projeto de iluminação e terá mais bancos e lixeiras. Está previsto, ainda, o plantio de novas espécies, mantendo as características da cidade.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, diversas áreas já foram entregues a população. “Espaços antes inutilizados estão sendo transformados, tivemos o mirante Santa Rita, o Kennedy e agora chegamos na zona Leste. Temos diversos projetos que estão no cronograma de melhorias, com todos os bairros da cidade sendo cuidados.”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.