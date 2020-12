Carreata Solidária em prol do asilo Lar dos Velhinhos será realizada neste domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A TV Poços, em parceria com a Quadrat Club, realiza neste domingo (20) uma carreata solidária em prol do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

Às 8h30 haverá um Drive Thru, no Parque José Afonso Junqueira (atrás do Palace Hotel) com o objetivo de arrecadar materiais de higiene pessoal, hidratante corporal, fraldas, hidratante corporal, protetor solar, álcool gel e outros. Às 10h terá início a carreata, sentido o asilo e que contará com o desfile dos carros antigos.

“A TV Poços, sensível às dificuldades que as casas que abrigam idosos têm passado com este período de pandemia, sem poder realizar os bingos, os almoços e as festas que ajudam tanta nas despesas, idealizou a carreata junto à DNA Quadrat Club. É Uma forma de arrecadarmos os produtos que o asilo precisa e chamar a atenção para a solidariedade, afinal este é o verdadeiro espírito natalino” explica Marco Guedes, diretor da emissora.

Os que não puderem contribuir neste domingo podem fazer a doação posteriormente, na própria emissora, que está localizada na Avenida João Pinheiro, 499.