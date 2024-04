Homem é detido por posse ilegal de arma de fogo em Poços de Caldas

Na manhã de hoje, 05, por volta das 09h40min, a Polícia Militar foi alertada por denúncias sobre a presença de um homem portando uma arma de fogo na cintura, dentro da galeria Futurista, em Poços de Caldas. De imediato, as equipes policiais se deslocaram para o local e, após identificarem o suspeito, procederam com a abordagem e busca pessoal.

Durante a revista, foi encontrada em posse do indivíduo uma pistola Taurus calibre .40, municiada com 9 cartuchos, exatamente como descrito na denúncia. O homem alegou ser um atirador esportivo, porém, não conseguiu apresentar a documentação exigida para o porte legal da arma.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido em flagrante delito pela posse ilegal de arma de fogo, e a arma juntamente com as munições foram apreendidas pela polícia para as devidas providências legais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.