Homem é espancado e tem o corpo carbonizado em Poços de Caldas

Um homem de 48 anos, identificado como Sérgio Ricardo Campos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 08, após ser espancado e ter o seu corpo queimado em Poços de Caldas. O suspeito do crime foi detido pelas autoridades pela manhã e teria admitido sua participação no ato, em depoimento à Polícia Militar.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar recebeu um chamado, sendo acionada para a Rua Pará, na esquina com a Rio Grande do Sul, próximo a um terreno baldio. O alerta informava a presença de um incêndio e suspeitas de que um corpo pudesse estar no local. Ao chegar à cena, os policiais confirmaram as informações e foram informados de que um homem, residente nas proximidades, era o possível autor do incêndio.

Os militares prontamente se dirigiram à residência do suspeito, que confessou o ato. De acordo com seu relato às autoridades, ele mantinha um relacionamento com a vítima e durante a madrugada, ambos se envolveram em uma discussão que culminou em agressões físicas. O agressor admitiu ter agredido a vítima com diversos chutes antes de arrastá-la até o terreno baldio, onde ateou fogo.

O suspeito foi imediatamente preso, e a área foi isolada para permitir o trabalho da perícia. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para as investigações posteriores.