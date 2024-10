Homem é vítima de tentativa de homicídio após ser espancado por seguranças de casa noturna em Poços de Caldas

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso de um jovem de 19 anos que foi brutalmente agredido por três seguranças no último fim de semana, em Poços de Caldas. O caso ocorreu quando o rapaz tentou ajudar seu amigo, que havia saído da casa noturna para acompanhar a namorada até um veículo de transporte e foi impedido de retornar à festa.

Ao tentar intervir, o jovem foi perseguido pelos seguranças, que, segundo relatos e imagens, seguiram o rapaz de carro pela contramão antes de iniciar a agressão. O jovem foi encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado na UTI devido à gravidade dos ferimentos. A namorada do jovem também sofreu agressões durante o incidente.

Inicialmente o ocorrido foi registrado como tentativa de homicídio em relação ao jovem agredido e como lesão corporal contra a namorada. As investigações estão em andamento para elucidar os detalhes do ocorrido.

