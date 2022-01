Hospital de Campanha muda critério para realização de testes de Covid-19

A secretaria de Saúde informa que devido ao aumento da procura por testes de COVID-19 em Poços, a realização dos testes seguirá novo critério.

Os testes serão realizados a partir desta terça-feira (11), em pacientes oncológicos, pacientes que estejam realizando hemodiálise, gestantes e idosos (a partir de 60 anos) com comorbidades.

Os testes que temos atualmente disponíveis são suficientes para esse grupo. O município aguarda a chegada de novos testes, que deverão chegar ainda esta semana (até sexta-feira), provenientes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e por aquisição própria.

Os pacientes que não se enquadram nesse grupo, que apresentarem sintomas de síndrome gripal, serão avaliados pela equipe médica do Hospital de Campanha e de acordo com a conduta médica será realizado o teste ou não.

O município já havia realizado a compra de novos testes, entretanto, muito embora havia a previsão da entrega de um novo lote para esta terça-feira (11), por problemas de logística e fornecimento de materiais, a empresa não conseguiu entregar no tempo previsto.

“As pessoas que apresentarem sintomas leves devem ficar em isolamento domiciliar. O teste deve ser realizado entre o 5º e 6º dia em pacientes sintomáticos graves. Devido a escassez de testes em todo o Brasil, adotamos este novo critério de testagem”, explica o secretário de Saúde, Carlos Mosconi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.