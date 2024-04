IPTU 2024: Primeira parcela e cota única vencem nesta quarta(10)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste ano de 2024 não houve reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nem na taxa de coleta de lixo. A decisão mantém os valores estáveis, favorecendo o planejamento financeiro dos munícipes. A primeira parcela do IPTU e a opção de pagamento à vista com a cota única têm suas datas de vencimento iniciando nesta quarta-feira, 10 de abril de 2024, marcando o começo do calendário fiscal para os contribuintes.

Para acomodar as diferentes necessidades dos contribuintes, foram estabelecidas cinco datas distintas de vencimento tanto para o pagamento em cota única quanto para a primeira parcela do imposto: 10, 11, 12, 15 e 16 de abril. Isso oferece flexibilidade e mais opções para o planejamento do pagamento.

A Prefeitura facilita o pagamento do IPTU por meio de diversas modalidades, incluindo PIX, cartões de débito e crédito, além da tradicional opção de pagamento de boletos em locais credenciados.

Um incentivo adicional é oferecido aos que optam pelo pagamento à vista: um desconto de 2% no total do imposto. Para aqueles que preferem parcelar, a Prefeitura possibilita a divisão do valor total em até nove parcelas, permitindo uma gestão financeira mais flexível ao longo do ano.

Os carnês do IPTU já foram distribuídos aos contribuintes. No entanto, aqueles que não receberam podem facilmente acessar a segunda via pelo site da Prefeitura ou dirigindo-se pessoalmente à Secretaria da Fazenda, localizada na Rua Minas Gerais, 651, térreo, no centro da cidade. O atendimento ao público é realizado das 9h às 17h.

Com uma previsão de arrecadação em torno de R$ 60 milhões para o ano de 2024, os valores recolhidos com o IPTU serão integralmente revertidos em obras e melhorias por toda a cidade. É importante salientar que o atraso no pagamento do imposto está sujeito a multas e juros, reforçando a importância do cumprimento dos prazos estabelecidos.

Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato pelo número 3697-5057, garantindo assim que todas as dúvidas sejam esclarecidas e que possam cumprir com suas obrigações tributárias sem contratempos.