Hospital do Câncer já possui 100% dos recursos garantidos

A Santa Casa de Poços de Caldas, publicou no dia 27 de junho, o Edital de Cotação de Preços destinado a contratação de serviços para a construção da área estrutural do Hospital do Câncer – CETAS (Centro de Atendimento Avançado de Saúde – Oncologia e Nefrologia). Este edital, previa apenas uma primeira etapa da construção, cerca de 30% da obra.

Agora, com a garantia de 100% de recursos, já em conta e destinados para esta construção no município, o edital será suspenso para a inclusão de mais projetos, para a publicação de um novo edital, que será publicado nos próximos dias com detalhes para a execução completa da obra, desde trâmites do projeto estrutural até o acabamento do prédio.

Assim que publicado o novo Edital, as empresas interessadas poderão fazer suas propostas para esta Cotação de Preços sob o regime de execução de Empreitada por Preço Global e currículo de obras, tipo menor preço.

A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Obras ficará responsável pelo acompanhamento da obra, fiscalização e aplicação de recursos.