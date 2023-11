Festival Poços 151 Anos: Estrutura Está Sendo Preparada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cidade de Poços de Caldas está se preparando para um dos eventos mais movimentados do ano, o “Festival Poços 151 Anos”, que acontece nos dias 05 e 06 de novembro, no Parque Municipal Antônio Molinari. O festival é uma celebração do aniversário do município e promete oferecer uma experiência incrível para todas as idades.

Este ano, o festival contará com uma megaestrutura que promete surpreender os visitantes. Além das apresentações musicais esperadas, o evento oferecerá uma variedade de atrações para garantir a diversão de todos os presentes. Uma praça de alimentação já está sendo montada, abrigando instituições esportivas locais e a Liga das Cervejarias. Para as crianças, haverá atividades durante todo o dia, proporcionando momentos de alegria e entretenimento.

As empresas foram selecionadas mediante Edital de Credenciamento, via contrapartida, publicado no Diário Oficial desta terça-feira(31).

Uma das atrações musicais mais aguardadas é o show da banda Ara Ketu, um ícone do ritmo axé conhecido por seu verdadeiro tempero baiano. A apresentação está marcada para domingo, dia 5 de novembro, às 21 horas. Os fãs terão a oportunidade de reviver os sucessos que marcaram época, em uma viagem musical pelos melhores momentos da baianidade, criando um clima de carnaval e micareta.

Para garantir a segurança de todos os participantes e trabalhadores no local, foram tomadas medidas de segurança. Durante o evento, não será permitida a entrada no Parque Municipal de bebidas, alimentos, garrafas de vidro, latas de alumínio, copos e materiais cortantes. Estas medidas visam criar um ambiente tranquilo e seguro, onde todos possam desfrutar do festival com total tranquilidade.

Para o secretário de Turismo, Israel Pereira, todos podem esperar uma festa incrível. “Estamos animados para a realização de mais um evento, em especial este que comemorará os 151 anos do município. O “Festival Poços 151 Anos” promete ser um evento paralelo, unindo música, cultura e diversão em um só lugar. Prepare-se para comemorar o aniversário da cidade em grande estilo e faça parte desta festa inesquecível.”

Programação

05/11

09h Dança e Zumba

10 às 18h Área kids

13h Festa Black

15h João Guilherme

17h Samba Di Vinil

19h João Lucca e Cristiano

21h Ara ketu

Abertura e intervalos com DJ Chocolate

06/11

9h Dança e Zumba

10 às 18h Área Kids

12h Rasgacêros e os Artêros – Show 20 Anos

14h Marcelo “Canta Samba”

16h Neander Trio

18h Thayla Franchelle

Abertura e intervalos DJ Chocolate