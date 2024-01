Polícia Militar registra furto no Mercado Municipal de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quarta-feira, 03, por volta das 04h30min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto nas dependências do Mercado Municipal, localizado na Rua Pernambuco, s/n, no Centro de Poços de Caldas.

Segundo informações fornecidas pelo solicitante, durante a madrugada, um indivíduo não identificado empreendeu a ação criminosa ao quebrar um vidro de acesso ao interior do mercado. Uma vez dentro, o suspeito subtraiu quantias em dinheiro de cinco estabelecimentos comerciais distintos.

Além dos valores em espécie, o criminoso também levou um talão de cheques e cinco cartões de crédito de um dos boxes afetados. Até o momento, a identidade do autor permanece desconhecida, e as autoridades estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

ALCO 29° BPM