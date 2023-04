Roda de conversa “Cada Olhar um Autismo” marca início da programação de conscientização sobre autismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Unimed Poços recebeu no último sábado (01) a roda de conversa “Cada Olhar um Autismo”, promovida em parceria com o Instituto A no Centro de Atendimento Unimed (CAU). A ação marcou o início da programação de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e contou com a participação do presidente da cooperativa de saúde, Odilon Trefiglio Neto e da equipe multidisciplinar do Espaço MultiTEA da Unimed.

Ainda durante o mês, será realizado no dia 15 de abril um treinamento com servidores da rede pública de ensino no Espaço Cultural da Urca, entre 8h e 11h. O encerramento das atividades será no dia 30, às 11h, com um piquenique no Parque Municipal Antônio Molinari.

MultiTEA

A Unimed Poços, através do Espaço MultiTEA, atende crianças beneficiárias com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Com abordagem multidisciplinar, o objetivo é desenvolver a capacidade de socialização e independência da criança. São oferecidos recursos para estímulo das habilidades motoras e desenvolvimento nos aspectos sensorial, perceptivo, motor e cognitivo.