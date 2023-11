Hospital Unimed alcança a excelência em Segurança do Paciente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A excelência em segurança do paciente é uma busca constante para as instituições de saúde, e a conquista de altos níveis de conformidade com as diretrizes da ANVISA é um marco significativo. O Hospital Unimed Poços de Caldas tem orgulho de anunciar que, em sua avaliação das práticas de segurança do paciente para o ano de 2023, recebeu pelo quinto ano consecutivo a classificação de Alta Conformidade, atingindo a marca impressionante de 100%.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é responsável por monitorar e regulamentar as práticas de segurança do paciente em hospitais e instituições de saúde em todo o país. Essa avaliação anual é fundamental para garantir que as instalações de saúde estejam em conformidade com os padrões rigorosos de segurança que visam proteger a saúde e o bem-estar dos pacientes.

A classificação de Alta Conformidade concedida ao Hospital Unimed é um testemunho do compromisso contínuo da instituição em proporcionar um ambiente seguro e de alta qualidade para os pacientes. O Dr. José Júlio Balducci, Diretor Técnico Médico e de Recursos Próprios da Unimed Poços, destaca a importância desse reconhecimento. “Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para garantir que a segurança do paciente seja prioridade em todas as etapas do tratamento. Essa classificação de 100% de conformidade é uma prova de que nossos esforços estão valendo a pena”

A conquista da Alta Conformidade também é um reflexo do compromisso da equipe do Hospital Unimed em adotar as melhores práticas, treinamento contínuo e investimentos em infraestrutura e tecnologia para garantir a segurança dos pacientes. Além disso, o hospital promove uma cultura de responsabilidade e comunicação eficaz, garantindo que os pacientes se sintam seguros durante todo o seu atendimento. “A classificação pela ANVISA é um testemunho do compromisso inabalável dos profissionais com a excelência. Estamos comprometidos em continuar investindo em nossa infraestrutura e em nossos colaboradores para garantir que os pacientes recebam o mais alto nível de cuidado e segurança” afirma Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços.