Prêmio de música das Minas Gerais estará pela primeira vez em Poços de Caldas

Guaimbê, Mununu, Pedro Cezar, Nego Moura & os Camarás representarão Poços de Caldas na 9ª edição do Prêmio de Música das Minas Gerais. O Festival realizará seletiva regional na cidade, neste sábado, dia 13 de agosto, no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, com transmissão ao vivo pelo canal do Prêmio www.youtube.com/premiodemusicaminas. O Prêmio de Música das Minas Gerais 2022 é patrocinado pela Claro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Poços de Caldas recebe a 4ª classificatória do Festival, que tem por objetivo agregar valor à produção musical mineira, descobrir e revelar novos talentos, além de servir de vitrine para os músicos de Minas Gerais. Da cidade, o grupo Gaimbê conquistou o 3º lugar em 2021 e Mununu foi finalista na mesma edição. Além deles, sobem ao palco da Urca artistas de Bandeira do Sul, Andradas, Pouso Alegre, Ouro Fino, Patos de Minas e Itajubá.

A lista completa de todos os artistas desta edição está publicada no site www.premiodemusicaminas.com.br. As músicas concorrentes podem ser ouvidas na mesma página, na Rádio Web do Prêmio e também é possível conferir as edições anteriores. Nas redes sociais @premiodemusicaminas as informações são atualizadas diariamente e onde inclusive, são publicados os resultados das seletivas realizadas até o momento: Montes Claros, Divinópolis e Juiz de Fora.

Ao todo já foram classificadas nove músicas. Em Poços de Caldas, serão classificadas mais três composições que estarão na lista das 15 finalistas de 2022. A Grande Final está marcada para o dia 02 de setembro, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. “Mas antes disso, o Festival passará ainda por Uberlândia, no dia 27 de agosto”, revela Marcílio Alves, o diretor de comunicação do Prêmio de Música das Minas Gerais.

A comissão julgadora do Prêmio é formada pelos curadores do Prêmio, Emílio Pieroni e Guilherme Castro, músicos e produtores musicais e por mais dois jurados convidados. Em Poços de Caldas farão parte da banca a musicista, professora de canto, regente, produtora e gestora cultural, Raquel Mantovani e o músico e produtor musical Alexandre Almeida.

Mais informações sobre o Prêmio de Música das Minas Gerais

Os 60 compositores, bandas e músicos selecionados entre os quase 550 inscritos em 2022 se apresentarão em classificatórias regionais que acontecerão em cinco cidades mineiras. De cada uma delas serão selecionadas três músicas, totalizando 15 para a Grande Final.

O Prêmio de Música das Minas Gerais 2022 vai contemplar três vencedores com premiações em dinheiro, sendo o 1º lugar R$ 10.000,00, o 2º lugar R$ 7.000,00 e o 3º lugar R$ 5.000,00. Além disso, todas as músicas finalistas ganharão uma faixa no CD/Álbum Digital que será criado para a edição deste ano.

As classificatórias serão transmitidas ao vivo no canal www.youtube.com/premiodemusicaminas. A comissão julgadora, formada pelos curadores oficiais do Festival, Emílio Pieroni e Guilherme Castro e, ainda, por jurados locais, patrocinador e convidados, assistirão as apresentações presencialmente.

O Prêmio de Música das Minas Gerais 2022 é viabilizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com o patrocínio da Claro, gestão da Espaço Ampliar – Assessoria, Projetos e Eventos, produção da Trium Brasil e Aline Ferreira Produções. Em Poços de Caldas recebe o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.