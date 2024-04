Idosa morre atropelada na zona sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma idosa de 73 anos morreu após ser atropelada por um veículo GM/Monza, de cor cinza, no final da tarde de ontem, 07, na Rua Egydio Pereira, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas.

De acordo com relatos de testemunhas oculares, o acidente ocorreu quando a vítima, que estava sentada na calçada, foi brutalmente atingida pelo veículo em questão. O Monza, aparentemente descontrolado, inicialmente colidiu com um veículo Kia/Besta, de cor branca e placas de São João da Boa Vista-SP, antes de subir na calçada e atingir a idosa. O impacto foi tão severo que a vítima foi arrastada por cerca de 30 metros, até que o veículo finalmente parou após colidir com a traseira de um ônibus VW/Polo Torino, de cor branca e emplacamento de Guarulhos-SP, que estava estacionado na via pública.

Os serviços de emergência foram acionados, com o SAMU confirmando o óbito da vítima no local e prestando atendimento ao condutor do Monza, um homem de 58 anos que apresentava ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa para receber cuidados médicos. A perícia técnica foi chamada e realizou os procedimentos necessários, liberando o corpo da idosa para a funerária municipal.

Investigações iniciais revelaram que o veículo Monza estava com o licenciamento vencido, sendo removido por um guincho credenciado pelo DETRAN-MG. Posteriormente, a equipe policial conseguiu contato com o condutor do veículo no hospital, onde ele forneceu sua versão dos fatos. O condutor afirmou que o veículo apresentou problemas no sistema de freios, resultando na perda de controle direcional e consequente acidente. Além disso, admitiu ter consumido bebidas alcoólicas por volta do meio-dia. Uma investigação adicional revelou que o condutor estava utilizando uma carteira nacional de habilitação falsa.

Em decorrência dos acontecimentos, o condutor foi detido no hospital, mas, devido ao seu estado de saúde, não pôde ser conduzido imediatamente à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM