Idoso é baleado em tentativa de roubo na zona rural de Andradas

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo tentado no Bairro Capitão, zona rural de Andradas. A vítima, um idoso de 73 anos, relatou que estava conduzindo um trator pela estrada principal em direção ao cafezal quando foi abordada por um homem armado.

De acordo com o relato, o criminoso, descrito como de estatura mediana, apontou a arma de fogo para o idoso e ordenou que ele parasse o veículo. Tentando se defender, a vítima tentou escapar, mas o agressor disparou duas vezes, atingindo o braço esquerdo do idoso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro à vítima.

A Polícia Militar continua em diligências na tentativa de localizar o suspeito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.