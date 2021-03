Idosos entre 79 e 81 anos serão vacinados, em Poços de Caldas

Poços receberá nesta terça-feira (15), 1.720 novas doses de vacina que serão utilizadas para vacinação dos idosos com 79 a 81 anos.

A vacinação acontecerá na quarta (17) e na quinta (18), das 8h ás 17h, em modalidade Drive Thru no Complexo Cultural da Urca, nas 03 salas de vacina, das 08h às 15h (UBS Regional Leste, UBS Regional Sul e BS Jd. Country Club) e na Sala de Vacina da Policlínica Central das 08h às 17h.

Para imunização dos idosos, solicitamos a apresentação do documento de identidade, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

Já para os idosos de 79 a 81 anos acamados, os responsáveis deverão procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência para cadastro da vacinação, posteriormente sendo vacinados em sua própria casa.

