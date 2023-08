Iluminação do Parque Ecológico da Zona Sul é alvo de vandalismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Parque Ecológico da Zona Sul foi alvo de vandalismo nesta terça-feira (08), foram roubados os fios de iluminação da pista. Além dos custos financeiros associados às reparações constantes, o vandalismo afeta a experiência dos frequentadores do parque, criando uma sensação de insegurança e desconforto.

A equipe de Serviços Públicos chegou no local para realizar a manutenção diária, quando se deparou com o ato. Foram levados ao todo 5 vãos de poste, o que equivale a 175 metros de fiação.

O Boletim de Ocorrência foi realizado e os suspeitos não foram localizados.

A Secretaria de Serviços Públicos, conta com a colaboração de toda a população. Caso veja alguma atitude suspeita, favor entrar em contato com a Guarda Civil Municipal ou Polícia Militar. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153 ou 190.

O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, ressalta que é lamentável presenciar mais um episódio como esse no município. “Além de atrapalhar o nosso serviço e objetivo de sempre manter a cidade em boas condições, atrapalha a vida da população que frequenta o parque no momento de lazer”.O secretário afirma ainda que a equipe do DME foi acionada para restabelecer a energia no local.

As rondas por parte da Guarda Civil Municipal, serão intensificadas nos pontos com objetivo de coibir outras ações.