Polícia Militar detém candidato em posse de arma branca durante aplicação do Enem em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 05, durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) na Escola Dom Bosco em Poços de Caldas, um candidato foi detido pela Polícia Militar por porte ilegal de arma branca. O incidente ocorreu durante o processo de revista de segurança, no qual um detector de metais detectou a presença de uma faca na cintura do candidato.

O autor da posse ilegal da arma branca é um homem de 32 anos que, ao ser abordado pelas autoridades, alegou carregar a faca como medida de autodefesa, mencionando incidentes anteriores de agressão como justificação para sua posse. Importante ressaltar que o indivíduo em questão não possui registros de passagens anteriores com as autoridades policiais.

O candidato foi conduzido à delegacia local para as providências legais cabíveis.

ALCO – 29°BPM