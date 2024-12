Inauguração da Subestação Distrito Industrial marca avanço no fornecimento de energia elétrica em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

DME Distribuição investe R$ 40 milhões em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento do município

Na manhã desta segunda-feira, 23 de dezembro, foi inaugurada a Subestação Distrito Industrial em Poços de Caldas, uma obra estratégica para o avanço da infraestrutura elétrica na cidade. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, representantes de empresas parceiras, conselheiros e colaboradores da DME Distribuição.

Executada pela VP Energia e Telecomunicações Ltda., a obra iniciou em janeiro sendo concluída no cronograma previsto, com um investimento total de aproximadamente R$ 40 milhões. A nova subestação é uma das mais modernas do município, com capacidade instalada de 50 MVA, distribuída em dois transformadores de 25 MVA cada.

Segundo o Diretor Técnico da DME Distribuição, Marco César Oliveira, a Subestação Distrito Industrial foi projetada para atender às demandas crescentes da cidade, com foco na robustez e confiabilidade. “Ela possui 8 alimentadores de 13,8 kV, um arranjo elétrico estruturado em Barra Principal e Barra de Transferência, além de cubículos abrigados, que garantem segurança operacional e facilidade na manutenção. Essa infraestrutura moderna está preparada para impulsionar o desenvolvimento da região”, explicou Oliveira.

A nova subestação beneficiará 10.200 unidades consumidoras localizadas no Distrito Industrial, além de partes da Zona Sul e da Zona Oeste, promovendo um salto na qualidade do fornecimento de energia elétrica.

O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, destacou a importância do investimento para o desenvolvimento econômico da cidade. “Esse empreendimento é um marco para sustentar o crescimento industrial, econômico e residencial. O Distrito Industrial está em plena expansão e a energia elétrica de qualidade é um dos nossos maiores atrativos para investidores. Essa subestação reforça nosso compromisso com o futuro do município”, afirmou.

Com essa inauguração, Poços de Caldas reafirma sua posição como um polo atrativo para novos negócios e investimentos, fortalecendo sua infraestrutura para atender às demandas do setor industrial e residencial com eficiência e sustentabilidade.