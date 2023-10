INB conclui a primeira ação para regressão do nível de emergência da Barragem D4

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unidade em Descomissionamento de Caldas (UDC), da Indústrias Nucleares do Brasil – INB, finalizou a primeira ação para regredir o nível de emergência 1 da Barragem D4 em conformidade com as exigências da Agência Nacional de Mineração (ANM). A ação consistiu na construção de canal de desvio do efluente tratado, concluída no final de agosto, e na sua operação no início de setembro com autorizações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

O desvio do efluente tratado resultou na almejada redução dos fluxos de líquidos no reservatório da Barragem D4, aumentando a segurança estrutural do barramento e minimizando as influências ambientais na Barragem de Águas Claras, localizada à jusante, o que vem sendo evidenciado por monitorações.

Outras ações estão em andamento para continuar reduzindo os fluxos de líquidos no reservatório da D4, dessa vez a drenagem pluvial, e também para restabelecer sua capacidade de retenção de resíduos sólidos. O diagnóstico da estabilidade do seu barramento encontra-se em andamento para balizar possíveis adequações estruturais. As ações em curso também buscam a adequação da gestão da segurança da barragem aos requisitos estabelecidos na regulamentação da ANM, com destaque para a instalação de equipamentos de monitoração, elaboração de projetos de engenharia e planos de gestão.

A barragem, anteriormente caracterizada como bacia de decantação, foi enquadrada no nível 1 de emergência pela ANM no dia 7 de junho. As obras e projetos para a D4 já estavam previstos pela INB, porém foram acelerados por conta das exigências da ANM.

A INB informa ainda que inseriu, este mês, o resultado de Inspeção de Segurança Regular de barragens no sistema da ANM. Saiba mais clicando no link: https://www.inb.gov.br/pt-br/Detalhe/Conteudo/inb-insere-resultado-de-inspecao-de-seguranca-regular-de-barragens-no-sistema-da/Origem/395.