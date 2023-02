Incubadora Social está com vagas abertas para cursos de artesanato

Alice Dionisio

A Incubadora Social de Poços de Caldas está com vagas abertas para os seguintes cursos na área do artesanato e inclusão produtiva: macramê; bordado e aquarela; costura criativa inicial; costura criativa avançada (requisito: ter noções básicas de costura), pintura em superfícies (tecido, vidro, cerâmica e madeira) e pintura em tecido.

Para participar das oficinas, é necessário atender aos requisitos: ser maior de 18 anos, estar inscrito no Cadastro Único de Assistência Social, ter renda familiar de até três salários mínimos e ter interesse em aprender e aperfeiçoar seu empreendimento. Está dentro dos requisitos ou conhece alguém que pode fazer parte dos projetos da Incubadora Social? Entre em contato pelo número Whatsapp (35) 9 9809-5955.

A Incubadora Social é uma iniciativa de impacto social que promove espaços de acolhimento, capacitação e assessoria visando à inclusão produtiva, ao empreendedorismo, empoderamento, independência e autonomia pessoal e financeira do público atendido, formado por adultos a partir de 18 anos em situação de risco, vulnerabilidade econômica e/ou social.

O programa da Secretaria Municipal de Promoção Social oferece oficinas de capacitação, qualificação e formação profissional em diversas áreas e assessoria técnica para aperfeiçoamento e gestão do trabalho. O impacto desejado é a ampliação da geração de renda do público atendido pelo programa, através da comercialização de seus produtos e ou serviços.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.