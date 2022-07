QUEM SÃO ELES? Grupo NucleArte estreia peça de teatro neste sábado

O grupo NucleArte estreia a peça teatral “Quem são eles?” neste sábado (9). O espetáculo começa às 20h30, na Urca, e os ingressos antecipados estão sendo vendidos na Livraria Porão (Galeria Gibimba, Rua São Paulo, 46, sala 25, Centro). O valor é acessível: R$20 inteira e R$10 a meia-entrada.

A história mostra o protagonista Ernesto (Nando Gonçalves), que investiga a identidade de seus inimigos. Incentivado pelo meio onde vive, ele busca saber quem são aqueles que prejudicam sua vida.

O espetáculo instiga o público a pensar no próprio cotidiano a partir de algumas questões, como explica a diretora Marli Marques. “Você é o protagonista ou personagem secundário da sua vida? Você escolhe a sua roupa, o que come, o que ouve? Você fala, de verdade, aquilo que considera verdade? O que é a verdade? O que Eles dizem que é? O espetáculo “Quem são eles?” nos traz, nesse momento tão ímpar, um mergulho em tais questões, para que possamos chegar a alguma luz! Venha assistir, eu convido você a abrir os olhos”.

A apresentação faz parte do Festival de Inverno Julho Fest, realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O grupo NucleArte também apresenta outro espetáculo no evento. É a comédia “A Tempestade”, releitura da obra de William Shakespeare, que acontece dia 21 (quinta-feira), às 20h30, também na Urca.

