Inscrição para patrocínio dos Jogos Escolares vai até dia 4

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer prorrogou o prazo de seleção pública de apoio e patrocínio dos Jogos Solidários 2023. O novo prazo vai até o dia 4, próxima segunda-feira.

A chamada é para arbitragem, doações de bens e serviços, fornecimento de medalhas e troféus e também confecção de camisetas. Os editais estão disponíveis aqui ou na Secretaria de Esportes, localizada na rua São José, 345, Country Club.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2381.

Jogos Solidários

Os Jogos Solidários são uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Promoção Social, com o objetivo de fomentar o esporte e arrecadar recursos para as entidades do município. Cada atleta representa uma entidade. Há várias modalidades esportivas individuais, em duplas, trios e equipes, entre elas, corrida, natação, vôlei de areia, tênis de campo, basquete, canoagem, futebol society, futsal, peteca, handebol, beach tennis, hipismo, paralímpico, futevôlei, xadrez, dança, capoeira e basquete.