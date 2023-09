Inscrições do mutirão “Direito a Ter Pai 2023” estão abertas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o Mutirão “Direito a Ter Pai” de 2023, que será realizado de forma presencial, nas sedes das unidades participantes da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), no dia 20 de outubro.

Iniciativa anual da DPMG, a ação busca o exercício do direito à paternidade, além de fomentar a estruturação da família, principal referência na formação de vínculos de afetividade, sociabilidade e identidade das crianças.

Além de Belo Horizonte, outras 61 unidades da Defensoria Pública – no interior do estado – participarão dessa mobilização, inclusive em Poços de Caldas. O número de participação de unidades é recorde. A unidade Poços de Caldas, localizada na Av. Santo Antônio, 200/1º andar, Jardim Cascatinha, está participando.

Esta será a 11ª edição em âmbito estadual do mutirão de reconhecimento de paternidade/maternidade, garantido pelo artigo 226, § 7º, da Constituição da República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Desde a primeira edição, em 2011, o Mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de 10 mil exames de DNA. Em média, 70% deles têm resultado positivo.

Quem quiser participar desta edição do Mutirão “Direito a Ter Pai” em Belo Horizonte e no interior deve ficar atento ao período de inscrição, que será do dia 4º de setembro a 6 de outubro de 2023 em cada unidade participante.

Todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Para participar do mutirão, o solicitante deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento.

O drama de não conhecer e não ser reconhecido pelo pai, que implica quase sempre em não receber nenhum tipo de assistência financeira, educativa ou afetiva, é uma realidade para muitos brasileiros. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que 5,5 milhões de crianças brasileiras estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Minas Gerais, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), mais de sete mil bebês que nasceram em 2021 não têm o nome do pai na certidão.

Documentação

Os interessados em participar do Mutirão Direito a Ter Pai deverão encaminhar a documentação necessária diretamente para a unidade da DPMG de sua cidade, pelos canais digitais ou presencialmente, conforme disponibilizado por cada unidade. É preciso apresentar:

– Certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido (sem o nome do pai ou da mãe),

– comprovante de endereço,

– documento pessoal do representante legal (no caso de requerente menor),

– Nome, número de telefone e/ou endereço do suposto pai.

O suposto pai que deseja reconhecer espontaneamente o filho também poderá fazer a inscrição para participar do mutirão. Nesse caso, ele deverá informar o nome da pessoa que deseja reconhecer, número de telefone e endereço. Para aqueles que quiserem fazer o reconhecimento espontâneo, as partes (pai ou mãe e filhos) também devem enviar a documentação. A Defensoria Pública de Minas Gerais marcará uma sessão de conciliação entre eles e uma defensora ou defensor público.

Serviço: Mutirão Direito a Ter Pai 2023

Inscrições: 04/09/2023 a 06/10/2023

Locais e horários para inscrição: Unidades da DPMG participantes

Data do mutirão: 20/10/2023

Horário: 13 às 17h00 de segunda a sexta-Feira

Local: Av. Santo Antônio, 200/1º andar, Jardim Cascatinha.