Mais 13 novos casos de Covid-19 são confirmados em Poços de Caldas

Segundo Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, nesta terça, 11 de agosto, são 529 casos positivos em Poços: destes, 360 pacientes são considerados recuperados, 145 seguem em isolamento domiciliar, sete estão em Unidade de Terapia Intensiva. Até o momento são 17 óbitos confirmados no município, em função da Covid-19. Em relação a última atualização, realizada na segunda, 10, 13 novos casos foram incluídos no Boletim desta terça, 11.

Dentre os 529 casos positivos no município, 51,7% se referem a pacientes do sexo feminino. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 23,8% dos casos.

A taxa de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva, nesta terça, está em 21,05%. De 57 leitos, são 12 leitos ocupados, sendo sete por pacientes confirmados e cinco, por pacientes que aguardam resultado de exame para confirmação do diagnóstico. A rede hospitalar de Poços também recebe pacientes de outras localidades. Nesta terça, são quatro internações: um paciente de Andradas, um de Botelhos, um de Caldas e um de Machado. Lembrando que estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos, mas já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. No total de 57 leitos de UTI disponíveis, constam os 10 leitos do Hospital de Campanha.

O Boletim também informa que já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, 8.713 testes e exames.