Cine Marquise Ultravisão: Os Farofeiros 2 e Desespero Profundo nas estreias Mulheres pagam meia em celebração ao Dia Internacional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A cinesemana que começa nesta quinta, 7, traz estreias, muitas opções de filmes em cartaz em diversos horários e uma super ação para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A partir desta quinta, mulheres pagam meia entrada em homenagem ao dia 08 de março. A tarifa especial para elas no Cine Marquise faz parte do Mês da Mulher no cinema de rua de Poços e vai até 27 de março. É a oportunidade de colocar aquela lista de filmes desejo em dia, com as amigas, a família ou aquela companhia especial. Confira a programação:

OS FAROFEIROS 2 – ESTREIA

20h30 (NAC) à SALA 03

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h15 (NAC) / 18h30 (NAC) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 15h00 (NAC) / 19h10 (NAC) à SALA 04

`Os Farofeiros 2´ é a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: Eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, mas vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos na Bahia.

DESESPERO PROFUNDO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h40 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 17h15 (DUB) / 21h20 (LEG) à SALA 04

Após a queda de um avião, os sobreviventes se encontram presos debaixo d’água. Eles precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto tubarões começam a circular pelos destroços.

OUTROS SUCESSOS EM CARTAZ

DUNA: PARTE 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h00 (DUB) / 19h15 (LEG) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 16h45 (DUB) / 20h00 (LEG) à SALA 02

DIAS PERFEITOS

18h00 (LEG) à SALA 03

O MENINO E A GARÇA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) / 17h50 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h00 (DUB) / 18h30 (DUB) à SALA 01

BOB MARLEY – ONE LOVE

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h20 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 21h00 (DUB) à SALA 01

POBRES CRIATURAS

15h10 (LEG) à SALA 03

PATOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h45 (DUB) à SALA 02

WISH: O PODER DOS DESEJOS

Somente Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 01

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

TUBARÃO E THE CHOSEN EM PRÉ-VENDA

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity, na Nova Inglaterra, virou refeitório de um gigantesco tubarão branco. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughn não permite, com medo de que o faturamento com a receita dos turistas deixe a cidade sem recursos. O cientista Matt Hooper e o pescador Quint se oferecem para ajudar Brody a capturar e matar a fera, mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam. TUBARÃO de Steven Spielberg volta às telas pelo selo Clássicos no Marquise, de 14 a 20 de março.

Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, THE CHOSEN tem conquistado crescente popularidade a cada nova temporada e poderá ser vivenciada No Cine Marquise Ultravisão em uma jornada emocional, intensa e desafiadoras. Com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Em cartaz a partir de 21 de março. Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria do cinema.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao