Menor infrator é apreendido pela Polícia Militar em Poços de Caldas

Um menor infrator, de 17 anos, foi apreendido na manhã desta sexta-feira, 23, durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Civil (PCMG), no Centro de Poços de Caldas. O adolescente estava sendo procurado em virtude de um mandado de busca e apreensão relacionado a casos de roubo a motoristas de aplicativos.

As equipes policiais inicialmente se deslocaram até a Rua Acácia, no Jardim Monte Almo, onde supostamente o menor residia. Porém, ele não foi encontrado no local. Após investigações adicionais, os policiais conseguiram identificar a residência de familiares da namorada do adolescente, o que levou à descoberta de seu paradeiro na Rua Rio Grande do Sul.

Ao ser abordado, o menor infrator foi informado sobre o mandado de busca e apreensão, além de seus direitos constitucionais. Ele foi então apreendido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física, antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

