Instituto Alcoa recebe projetos comunitários até 25 de abril

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Visando esclarecer as dúvidas das organizações sociais, o Instituto Alcoa promoveu, no dia 14 de março, um Workshop sobre o Edital de Projetos Comunitários 2023, em Poços de Caldas (MG).

Realizado em parceria com o Ficas, organização que acompanha todas as etapas do Programa de Apoio a Projetos Locais, o evento teve a presença de representantes de instituições de Poços de Caldas, Caldas (MG) e Divinolândia (SP).

O Programa de Apoio a Projetos Locais tem como objetivo contribuir com a missão do Instituto Alcoa de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios onde a Companhia atua, por meio do apoio financeiro a projetos locais desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do poder público nas áreas de educação com foco em ensino fundamental e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e inclusiva.

O Edital 2023 foi lançado no dia 13 de março e as organizações têm até o dia 25 de abril para

submeterem seus projetos. “O Workshop faz parte das ações de lançamento do Edital e o nosso objetivo é apresentar as regras para as organizações submeterem seus projetos e esclarecer dúvidas sobre o nosso eixo de atuação,

objetivos do projeto, formas de utilização dos recursos e medição dos resultados”, contou Monica Espadaro, diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa. “Aproveitamos a oportunidade para prestar assessoria na elaboração das propostas, que serão avaliadas pelo Conselho Consultivo de Relações Comunitárias e Equipe Líder de Relações Institucionais locais, diretoria e conselho do Instituto Alcoa”.

“O Instituto Alcoa é um grande parceiro, fundamental para nos ajudar a fomentar e concretizar os nossos projetos”, ressaltou Amanda Nunes de Souza, coordenadora de Projetos da Adefip (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas). “Aproveitamos este momento do Workshop para esclarecer todas as nossas dúvidas, respondidas com muita clareza, sobre como devemos

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA) – a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento.

Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Beatriz Aquino