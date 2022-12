PM apreende veículo clonado no bairro Bianucci

Ontem, dia 8, A Polícia Militar apreendeu durante o patrulhamento na Avenida Vereador Edmundo Cardillo no Bairro Bianucci, uma motocicleta Honda CG Titan na cor azul devido a suspeita de adulteração do veículo tendo em vista o emplacamento estar em desacordo com o CTB – Código de Trânsito Brasileiro, contendo duas letras “A” em local indevido.

Durante a vistoria do veículo, A PM constatou que o chassi estava raspado e após uma nova e minuciosa vistoria, encontraram a plaqueta de identificação da motocicleta, que estava intacta e constava o número de chassi. Os militares verificaram que o emplacamento original era de outro município, Mogi Guaçu-SP, e que a motocicleta possuía queixa de roubo/furto.

O autor, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de veículo sendo conduzido à Delegacia de Polícia. O condutor não possuía CNH ou PPD.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.