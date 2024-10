Jovem de 18 anos morre em Poços de Caldas após queimaduras; outro homem está em estado grave

Na madrugada desta quinta-feira, 26 de setembro, um jovem de 18 anos não resistiu a queimaduras grave e teve a morte confirmada pela assessoria da Santa Casa de Poços de Caldas. Ele e um homem de 36 anos foram encontrados em uma área de mata e socorridos em estado grave.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 3h para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que três viaturas da Polícia Militar (PMMG) e duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestavam socorro.

As vítimas receberam cuidados imediatos e foram rapidamente encaminhadas à Santa Casa de Poços de Caldas para atendimento médico especializado. Enquanto o jovem não sobreviveu aos ferimentos, o outro homem continua internado em estado crítico.

*reportagem em atualização.

