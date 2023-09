Leilão da Receita Federal tem lotes em Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um automóvel BMW 320I ano 2013 e um caminhão VW 11180 ano 2020 estão disponíveis nos lotes de Poços de Caldas

No dia 22 de setembro de 2023, a Receita Federal do Brasil em Minas Gerais realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas para pessoas físicas e jurídicas.

Serão leiloados relógios inteligentes (smartwatches), aparelhos celulares e seus acessórios, utensílios domésticos, acessórios e peças para veículos, videogames, eletroeletrônicos, itens de vestuário, tecidos, automóveis de passeio, caminhões, dentre outros produtos.

Destaca-se o leilão de um automóvel BMW 320I ano 2013 e um caminhão VW 11180 ano 2020, disponíveis em Poços de Caldas. Também há lotes disponíveis em Pouso Alegre e Varginha. Os lotes contêm bolsas, carteiras, mochilas e artigos de informática. A visitação destes lotes será realizada de 9 às 11:30 e de 14 às 16h no depósito de mercadorias apreendidas em Poços de Caldas mediante agendamento pelos números (31) 99581-9513 e (31) 99558-2560.

Data e hora do início da recepção das propostas: 11/09/2023, às 08 horas.

Data e hora do fim da recepção das propostas: 21/09/2023, às 18 horas.

Dias de visitação das mercadorias: 18/09, 19/09 e 20/09/23.

Data do início da sessão pública para classificação e ordenação das propostas: 22/09/2023, às 09 horas.

Data e hora da abertura da sessão pública para lances: dia 22/09/2023, às 10 horas.

O edital nº 0600100/000002/2023, com todas as regras para participação, e seu anexo com a relação dos lotes de mercadorias estão disponíveis para consulta pela internet no endereço: Sistema Leilão Eletrônico (fazenda.gov.br)