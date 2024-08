Maioria dos pequenos negócios mineiros ainda não utiliza a Inteligência Artificial

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por outro lado, há uma forte tendência de crescimento na adoção de tecnologias digitais, conforme aponta pesquisa do Sebrae Minas

Oito em cada 10 pequenos negócios mineiros ainda não faz uso de ferramentas da Inteligência Artificial em suas operações e processos. É o que aponta a pesquisa “Negócios Digitais”, realizada pelo Sebrae Minas no mês de julho de 2024, com 809 pequenos negócios do estado. No entanto, entre os empreendedores que utilizam a IA, a maioria (63%) está inclinada a expandir o seu uso nos próximos 12 meses, o que aponta uma forte tendência de crescimento na adoção de inovações tecnológicas.

O principal benefício citado pelos que utilizam a IA é o aumento na eficiência operacional (60%), seguido por melhorias no atendimento ao cliente (36%) e na tomada de decisões (33%). Outros benefícios significativos são maior competitividade (27%), redução de custos (19%) e aumento nas vendas (18%).

Já entre os desafios, 43% dos respondentes citaram a falta de conhecimento técnico (43%), a integração com sistemas existentes (21%) e a manutenção e atualização contínua (16%). Quando perguntados sobre as áreas em que mais utilizam a IA, 44% responderam marketing e publicidade, seguido por desenvolvimento de produtos e serviços (35%). A aplicação em outras áreas, como atendimento ao cliente e automação de processos administrativos também é significativa, ambas com 17% de apontamentos.

“A pesquisa revela que, embora a maioria dos pequenos negócios ainda não faça uso das ferramentas de IA, há um forte movimento para que essas novas tecnologias ganhem cada vez mais espaço. Os pequenos negócios mineiros estão atentos à importância da IA para melhorar os processos e a eficiência operacional e se inserirem no ambiente digital de forma mais competitiva, apesar de ainda existirem desafios que precisam ser superados”, destaca a analista do Sebrae Minas, Tábata Moreira.

Presença nas redes sociais

A pesquisa apontou também que a presença nas redes sociais é considerada essencial para os pequenos negócios. Segundo os dados, 74% dos entrevistados possuem contas em redes sociais para promover produtos e interagir com clientes, sendo que o Instagram (93%) e o WhatsApp (91%) são as duas plataformas mais utilizadas, seguido pelo Facebook (66%).

No entanto, a adoção de tecnologias como chatbots ainda é baixa, com apenas 23% dos negócios utilizando o recurso de respostas automáticas. “A utilização de chatbots traz diversos benefícios para melhoria do atendimento, como respostas rápidas e eficientes, e a capacidade de lidar com um grande volume de consultas sem a necessidade de intervenção humana constante”, ressalta Tábata.

Entre os que possuem contas nas redes sociais, as principais estratégias utilizadas para aumentar o engajamento on-line são a diversificação de formatos de conteúdo (69%), a manutenção de uma identidade visual consistente (61%), a utilização de palavras-chave relevantes (36%) e a criação de um calendário de postagens (33%).

A pesquisa revelou ainda que a maioria dos pequenos negócios compreende a importância de uma presença regular nas redes sociais, com 33% dos entrevistados fazendo postagens diárias e 29% algumas vezes por semana. No entanto, uma parcela significativa adota uma frequência menor, postando de forma esporádica, o que pode reduzir o impacto das estratégias e limitar o potencial de engajamento.

E-commerce

O comércio on-line ainda é um campo em crescimento entre os donos de pequenos negócios mineiros. Segundo os dados, 34% vendem apenas em lojas físicas, 10% vendem produtos tanto on-line quanto presencialmente, e apenas 6% comercializam exclusivamente on-line. Os demais, não atuam com comércio.

Entre os que operam on-line, o uso de sites próprios foi citado por quase metade dos entrevistados (48%), mas plataformas de marketplace como Mercado Livre e Shopee Brasil também foram apontadas. A principal vantagem do e-commerce, destacada por 56%, é a expansão do alcance geográfico, seguida pela possibilidade de vender a qualquer hora do dia. Contudo, o principal desafio apontado pelos pequenos negócios foi a dificuldade de se destacar no mercado.

“Os marketplaces são ambientes em que muitas empresas lutam pela atenção do mesmo público. A competição acirrada e a divulgação do negócio, além de questões operacionais das plataformas são desafios comuns. Por isso, é muito importante que os pequenos negócios tenham estratégias bem planejadas e recursos adequados para alcançar sucesso no e-commerce”, destaca a analista.

Automação de processos

A automação de processos está em crescimento, com 26% dos negócios utilizando essa estratégia para otimizar operações. As áreas mais automatizadas incluem contabilidade e finanças (48%), atendimento ao cliente (43%) e gestão de estoque (37%). “A automação é uma ferramenta crucial para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais. Ao automatizar tarefas repetitivas e manuais, as empresas podem liberar tempo e esforços para focar em atividades estratégicas e de maior valor agregado”, ressalta Tábata.

Digitalização

A intenção de investir em digitalização é dividida, com 52% dos negócios planejando realizar esse tipo de investimento nos próximos 12 meses. Quando perguntados sobre quais áreas pretendem investir em digitalização, 72% citaram marketing digital, o que reflete a importância crescente de alcançar e engajar clientes em um ambiente cada vez mais digitalizado. Em seguida, as áreas mais citadas foram: atendimento ao cliente (45%), capacitação para habilidades digitais (42%) e automação de processos (41%).

“A digitalização é vista como uma estratégia essencial para aumentar o alcance e a eficiência operacional, mas a pesquisa revela que, enquanto alguns negócios estão dispostos a investir quantias substanciais, a maioria planeja um investimento mais modesto, o que pode refletir uma cautela ou limitações de recursos disponíveis para essas iniciativas”, pondera a analista. “Por isso a importância de uma estratégia bem planejada e de investimentos direcionados para garantir que essas empresas possam tirar o máximo proveito das oportunidades proporcionadas pelo mundo digital”, finaliza.

