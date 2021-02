Mais de 50 pedras de crack foram apreendidas com adolescentes, no Itamaraty V

Dois jovens, de 14 e 16 anos, foram apreendidos ontem à noite (16), suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Jardim Itamaraty V.

Segundo a Polícia Militar, após denúncia anônima de que os suspeitos estariam comercializando drogas no Condomínio Nova Horizonte, uma viatura se deslocou até o local. Os menores tentaram fugir assim que viram os policiais, mas foram contidos.

Com eles foram apreendidos 53 pedras de crack, duas porções de maconha e R$100,00. Os adolescentes foram levados à UPA e em seguida para a Delegacia, junto ao material.

