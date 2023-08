Marquise Ultravisão: no cinema de rua de Poços tem promoção pra você assistir Barbie e Oppenheimer pagando menos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Barbieheimer – quem compra ingresso pra um, ganha meia entrada no segundo filme

Eles estão entre os blockbusters mais comentados do momento: Barbie e Oppenheimer estrearam no mesmo dia e seguem movimentado os cinemas de todo o mundo. São temáticas totalmente diferentes, mas capazes de agradar a públicos diversos. No fabuloso live-action, a Barbieland é o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia. É quando uma das bonecas, interpretada por Margot Robbie, é forçada a viver no mundo real. Enquanto que Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, é ambientado na Segunda Guerra Mundial e acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama mostra o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

São dois filmaços que você pode ver no Cine Marquise Ultravisão pagando menos. É a promoção Barbieheimer: quem compra ingresso pra ver Barbie, paga meia, ou seja, R$ 11,00 (onze reais) para assistir Oppenheimer. Quem decidir ver Oppenheimer primeiro, paga meia no ingresso da Barbie. Mas atenção: é importante guardar o ingresso para apresentar e garantir o desconto na segunda sessão. Promoção válida somente para compras diretamente na bilheteria e para poltronas comuns.

Outros Filmes em Cartaz: Missão de Sobrevivência, Mansão Mal Assombrada, Psicose, Missão Impossível Acerto de Contas/ Parte Um, Elementos.

Confira os horários das sessões nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br/ultravisao .