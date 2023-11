Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um menor infrator foi apreendido pela Polícia Militar, por envolvimento com o tráfico de drogas em Poços de Caldas. A ação aconteceu na tarde de terça-feira, 28, por volta das 16h25min, na Rua Zacarias Gregório de Sá, no Bairro Jardim Esperança.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com o jovem quantidades consideráveis de maconha, cocaína, crack e ecstasy. A partir dessa constatação, a equipe policial, após a realização de levantamentos sobre a ocorrência do ato infracional associado ao tráfico de drogas, dirigiu-se à residência do menor, situada na Rua Leonel Justiniano do Bem, no Bairro Jardim do Contorno.

Com a autorização da mãe do adolescente, os policiais adentraram a residência, onde encontraram um acervo significativo de materiais ilícitos. A lista inclui dezenove buchas de maconha, três tabletes de maconha, dois comprimidos de ecstasy, dez invólucros de haxixe, dezoito pedras de crack, além de quarenta e cinco papelotes de cocaína. Adicionalmente, foram apreendidos US$ 2,00 (dois dólares americanos), $ 4,00 (quatro pesos argentinos), R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos, em real), sete aparelhos de telefone celular, dois rádios de comunicação, uma balança de precisão e um dichavador.

O menor infrator foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais ilícitos apreendidos durante a operação.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM