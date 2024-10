Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde desta terça-feira, 29, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um menor de 14 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante uma operação de batida policial no bairro Parque Pinheiros, zona leste da cidade.

Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, foram encontradas com ele vinte pedras de crack, além de R$ 170,00 em dinheiro e um celular.

O menor foi apreendido e sua representante legal esteve presente durante todo o procedimento. As autoridades seguem investigando o caso para determinar a origem das drogas e possíveis conexões com outras atividades ilícitas na região.

ALCO – 29° BPM

