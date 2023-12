Menores infratores são apreendidos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 06, por volta das 21h29min, a Polícia Militar desencadeou uma operação na zona leste de Poços de Caldas, resultando na apreensão de quatro adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas.

A ação policial teve seu desfecho na Rua Juscelino Barbosa, situada no Bairro Jardim São Paulo, onde os agentes surpreenderam quatro menores infratores, com idades entre 14 e 15 anos, ocupando um veículo Fiat/Uno de cor azul, com emplacamento de São José do Rio Pardo/SP. Durante a abordagem, foram realizadas busca pessoal e vistoria no automóvel, culminando na apreensão de 28 buchas de maconha, 48 pedras de crack, um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 363,00 em dinheiro.

O veículo utilizado pelos menores foi removido por um guincho e encaminhado ao pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG). Os adolescentes, acompanhados de seus representantes legais, foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.

ALCO – 29º BPM