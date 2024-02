Militares realizam corte de eucaliptos após incidente em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 25, militares da Primeira Companhia Independente foram acionados para intervir após a queda de dois eucaliptos na Rua Alcino Vicente, nº 75, no Bairro Vila Togni, em Poços de Caldas.

Segundo informações, o incidente ocorreu possivelmente devido à ação das chuvas, resultando no desabamento de um dos eucaliptos, que atingiu os muros de duas residências. Diante do risco eminente de queda, um segundo eucalipto também precisou ser cortado pelos militares, como medida preventiva.

Não houve registro de feridos durante o incidente.

