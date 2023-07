Minas é o estado que mais cresce no turismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas também tem setor aquecido, após concessão de seus atrativos

De acordo com o governo de Minas Gerais, o estado registrou a maior variação no volume das atividades turísticas em 2023, em comparação com 2022, e desponta como o estado brasileiro com maior crescimento no setor. Os números são comprovados pelo Índice de Atividades Turísticas (Iatur), apurado pelo IBGE, que aponta a variação mineira em 24,3%, ficando 13,2 pontos percentuais acima da média nacional (11,1%). A receita nominal cresceu em 34,9%, também superando a média brasileira, que ficou em 30,1% no período analisado.

No estado, os avanços são creditados aos efeitos das políticas públicas empreendidas pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). As políticas abrangem várias ações e também estratégias de divulgação, nas quais Poços já foi incluída nas campanhas Minas Santa, que divulgou a programação da Semana Santa no estado, e também do Carnaval da Liberdade, nos mesmos moldes.

Em nível local, a Prefeitura de Poços ressalta o grande avanço que o setor do Turismo está presenciando, consequência do processo de concessão à iniciativa privada de cinco atrativos. O principal deles, e o que está em pleno funcionamento é o denominado Parque do Cristo, que inclui o teleférico. A empresa vencedora da concessão, a Citur, aponta para os números do teleférico como grande indicador deste sucesso.

“Desde o início da concessão, com o funcionamento do teleférico, cerca de 200 mil pessoas já passaram pelo atrativo. O número pode ser ainda maior se contabilizarmos as pessoas que sobem até a estátua do Cristo de carro, bicicleta ou até mesmo a pé, como os praticantes de trekking”, destaca o diretor de operações da Citur, Renato Agostini.

A empresa iniciou efetivamente a operação do Parque do Cristo em 1º de março. Outros atrativos sob concessão da empresa são o Véu das Noivas, a Fonte dos Amores e o Recanto Japonês, que permanecem fechados para obras de restauro. A Secretaria Municipal de Turismo oferece aos visitantes o roteiro de Turismo Rural, com passeios por cachaçarias, queijarias, docerias e fazendas produtoras de café, azeites e orquídeas.

Eventos promovidos pela Prefeitura também movimentam o setor, como o Arraiá no Parque, que aconteceu no mês de junho, atraindo mais de 50 mil pessoas nos quatro dias de festa. O Festival de Inverno, que acontece de 8 a 23 de julho, historicamente é um atrativo a mais para curtir o inverno, a tranquilidade, a gastronomia e a natureza de Poços de Caldas, atraindo turistas de todo Brasil, com destaque para o interior de São Paulo.

“Vivemos um período de grande aquecimento no turismo da cidade. A prova do momento em que Poços vive é a rede hoteleira que desde a retomada do setor, após a pandemia , todo fim de semana, está com praticamente 100% dos leitos ocupados, e também os bares e restaurantes que apresentam filas, mostrando uma cidade sempre cheia”, ressalta o secretário municipal de Turismo, Israel de Souza.

Sentindo o aquecimento na procura do destino turístico Poços de Caldas, o setor de hotelaria da cidade e demais instituições ligadas ao setor, se movimentam e unem forças, em parceria com o poder público para capacitar a mão de obra local, especializando-a para melhor atender o turista. “Essa é uma realidade de um setor que só tem a crescer nos próximos meses, com a reabertura dos demais pontos turísticos, fomentando ainda mais todo o trade, gerando emprego e renda para a nossa cidade”, conclui o secretário.