Minas Gerais recebe mais 509,8 mil vacinas contra o coronavírus

Em mais uma etapa desta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, o estado receberá, na manhã desta quarta-feira (17/3), mais um lote contendo 509,8 mil doses de vacinas CoronaVac (doses 1 e 2) para dar início à próxima etapa da estratégia nacional de imunização contra a covid-19 em Minas.

O carregamento chegará no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De lá, sob escolta da Polícia Federal, as vacinas seguirão para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), de onde serão distribuídas às 28 Superintendências Regionais de Saúde (SRSs) e, posteriormente, aos municípios. A data da distribuição e os quantitativos ainda serão divulgados.

Essa é a oitava remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde. A expectativa é vacinar, com ela, 242.782 pessoas, referentes a mais 7% dos trabalhadores de Saúde e 47% dos idosos de 75 a 79 anos, conforme as recomendações do governo federal. A orientação do Estado é que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses de acordo com o público-alvo e a quantidade destinada, para que não haja desabastecimento de imunizantes.

Operação

A maior campanha de vacinação na história de Minas Gerais começou no dia 18/1/2021, data de chegada do primeiro lote de imunizantes. Com essa remessa, Minas Gerais já recebeu total de 2.627.180 doses, sendo 2.216.680 da CoronaVac e 410.500 da AstraZeneca.

Vacinados

Em Minas, 875.769 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Isso representa 69,85% do público-alvo da atual fase da campanha. Em relação à segunda dose, 384.235 foram imunizadas.

As informações sobre o número de mineiros vacinados são atualizadas e publicadas diariamente em coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro. Os dados por grupo de vacinados podem ser acessados na página 2 da ferramenta.